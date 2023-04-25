Çorum FK Başkanı Oğuzhan Yalçın Erzincanspor maçının son dakikalarında stres bitiş düdüğünden sonra ise büyük gurur yaşadı.

Genç Başkan maçın son dakikalarında bir yandan maçın bitmesini beklerken diğer yandan ise telefondan Urfaspor maçını takip ediyordu.

Önce Urfa maçının bitiş haberi ardından Çorum FK’nın galibiyeti eklenince tüm camia gibi başkan Oğuzhan Yalçın da büyük bir sevinç yaşadı.

Maçın bitiminin ardından beraberinde Başkan Yardımcısı Yılmaz Özkul ile birlikte saha içine giren Oğuzhan Yalçın önce futbolcuları tek tek sarılarak tebrik etti ardından takımlarını desteklemek için kendilerine ayrılan bölümü dolduran taraftarların bulunduğu bölüme giderek onlara böyle gururla başarıyı kutladı. Yalçın daha sonra futbolcuların ellerinde havaya atıldı.