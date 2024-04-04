Cezalı olduğu için Keçiörengücü maçını tribünden izleyen Teknik Direktör Serkan Özbalta iki haftalık ara sonrası lige dönüşlerin zor olduğunu ancak çok değerli ve işin bilincinde olan oyuncuların hiç gevşemeden maça hazırlandıklarını ve sonucunda güzel bir galibiyet aldıklarını belirterek ‘Onlarla gurur duyuyorum’ dedi.

Cezalı olduğu için maç sonu toplantısına katılamayan Serkan Özbalta kulüp sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ‘Öncelikle, oldukça sıcak havada oynanan maçta iki takımın oyuncularını tebrik ediyorum. Zor bir müsabaka olacağını tahmin ediyorduk. Rakibimizin konumu ve son altı maçta bir kez mağlup olması, müsabakanın zorluk seviyesini maksimuma çıkarıyordu.

Milli maç arası öncesi iyi giden takımlar, dönüşlerde ritim kaybedebiliyorlar. Fakat gerçekten çok değerli ve işin bilincinde olan oyuncularımız, hazırlık döneminde hiç gevşemeden müsabakaya hazırlandılar. Onlarla gurur duyuyorum.

Sonucunu düşünmeden, arzu ettiğimiz oyuna odaklanarak kısa bir süre içinde yeni bir maça hazırlanacağız. Deplasmana gelen taraftarlarımıza çok teşekkür ederim. Evimizde, her zaman olduğundan daha fazla, bir şekilde büyük güç olan taraftarımızı pazar günü maça bekliyoruz’ dedi.

Maçı kendisi gibi cezalı olan antrenörü ile birlikte tribünden izleyen ve ordan takımı yönlendiren Teknik Direktör Serkan Özbalta maçın ardından galibiyet sevincini saha içindeki futbolcularla birlikte tribünden yaşayarak onlara alkışla eşlik etti.