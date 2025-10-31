Enerji Kentleri Birliği’nin 2025 yılı Ekim Ayı Olağan Meclis Toplantısında konuşan Enerji Kentleri Birliği Başkanı ve Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, bugün devletlerin, milletlerin en büyük sorununun enerji sorunu olduğuna dikkat çekti.

Enerji sorununu çözmek isteyen ülkelerin bir taraftan da küresel ısınmaya neden olduğunu kaydeden Sekmen, “Bilhassa kalkınmış ülkeler, karbon salınımı konusunda dünyamızı çok farklı bir konuma getirdiler. Artık gelinen bu aşamada ülkeler, devletler, milletler yeniden karar alıyor. Küresel ısınmayı ve karbon salınımını nasıl azaltırız diye yoğun bir gayret gösteriyorlar” dedi.

‘ÖNLEM ALMAZSAK DÜNYAMIZIN GELECEĞİ KARANLIK’

Yenilenebilir enerji kaynakları olan başta güneş olmak üzere biyokütle, rüzgâr ve barajların ülkemizde uzun yıllar unutulduğunu belirten Sekmen, “Daha yeni yeni aklımız başımıza gelmiş. Almanya'da bundan 40-50 yıl önce güneşin az olduğu bir ülke olmasına rağmen ülkenin enerji temininde güneş enerjisi çok önemli yer tutarken maalesef bizler daha yeni yeni mevzuatları hazırlıyoruz. Bu alanda yeni yeni yatırımlar yapıyoruz. Ama görüyoruz ki hakikaten önlem almazsak dünyamızın geleceği karanlık, gelecekteki nesillerimiz büyük sorunlarla karşı karşıya” ifadelerini kullandı.

Enerjinin önemine dikkat çekmek, başta şehirleri idare eden belediye başkanlarının bu alanda bilinçlendirilmesi, kendilerini yenilemesi ve şehrin ihtiyaçlarını yenilebilir kaynaklardan temin etmeleri konusunda önemli görevler üstlenmeleri için Enerji Kentler Birliği’ni kurduklarını söyleyen Sekmen, konuşmasının devamında şunları söyledi:

“Bu kuruluşun bugünkü başkanı biz olarak aynı aşkla, aynı heyecanla yola devam ediyoruz. Belediyelerimizi aydınlatmaya, şehirle enerji ihtiyacını yerelden gidermeye özen gösteriyoruz. Allah'ın verdiği doğal nimetler var. Bugün her şehrimizde, 81 vilayetimizde santrallerimizi yapsak, yatırımlarımızı yapsak, sadece güneşi değerlendirsek çok önemli bir aşama elde edebiliriz. Bugün ki yenilebilir enerji kaynaklarımız tükettiğimiz enerjinin %55'ini geçmiş vaziyette. Yeterli mi? Yeterli değil. Şimdi şunu ifade edeyim. Tabii bir hedefimiz var.

‘2053’TE 3 KATI FAZLA ENERJİ TÜKETECEĞİZ’

2053'e vardığımızda bugün tükettiğimiz enerjinin en az 3 katı enerji tüketeceğiz.

Ülkemiz büyük bir hamle içerisinde, her alanda ve sektörde yatırımlar devam ediyor. Başta savunma sanayi olmak üzere. O halde biz böyle bir ihtiyacımız varken bugünden itibaren bunu nasıl değerlendirebiliriz? Nasıl teşvik edebiliriz? Sadece belediyelerimizin enerji temini değil, aynı zamanda Enerji Bakanlığımız da mevzuat çıkardı. Binaların enerji ihtiyaçlarını kendi çatılar üzerinde veya bina cephelerine koyacakları panellerle giderme imkânı var. Böyle bir imkânı halkımıza anlatmamız ve önünü açmamız lazım.

Ayrıca şehrimizde marjinal araziler varsa bu araziler üzerine kurulabilecek yatırım alanlarını belediye olarak imar mevzuatını hazırlamamız ve gelecek yatırımcılara sunmamız lazım. Bunun dışında rüzgâr ölçümlerini yapıp hazırlamak lazım veya teşvik edip yaptırmak lazım. Bugün bazı belediyelerimiz maalesef trafolardaki kapasite dolduğu için gerekli yatırımı yapamıyorlar. Şunu ifade etmek isterim ki, kıymetli arkadaşlar, bugün Türkiye Cumhuriyeti bütçesinin önemli bir kısmı takribi olarak 60 milyar dolar enerjiye para veriyoruz. Ve hala dışarıdan doğalgaz satın alarak elektrik ihtiyacımızı gideriyoruz. Ve bunun yerine biz rüzgârımız var, güneşimiz var, biyokütlemiz var. Daha bir sürü yapacağımız imkânlar var. Bunları değerlendirerek dışarıdan ithalimizi, ithalatımızı azaltabiliriz. Bunun için de biz belediye başkanlarına önemli görev düşüyor. Bugün ülkemizin her karış toprağı yeraltı, yerüstü çok önemli imkânlara sahip. Yeraltı madenlerimiz var, yerüstü kaynaklarımız var. Ama bunları maalesef değerlendirmiş değiliz. Tabii şu anda günümüzün önemli bir sıkıntısı da su sıkıntısı. Su sıkıntısı için de tedbir almak zorundayız. Yağmur sularını değerlendiremiyoruz. Bir yağmur yağıyor, o sular boş akıp gidiyor. Yine vahşi sulama yapıyoruz. Şu anda daha modern, daha şeffaf bir şekilde suluma yapmamız mümkün. Bunun için de yine belediye başkanı olarak kafamızı yormamız, düşünmemiz, neler yapabiliriz, daha modern sulama imkânlarını nasıl ülkemize getirebiliriz? Biz su kıtlığı yaşayan bir ülkeyiz. Belki şimdi farkında değiliz ama zamanla bunu hissede edeceğiz. Bu küresel ısınmayla bu sorunu hep beraber yaşayacağız. Şu anda şehirlerimizde su sıkıntısı var. Bunu da en iyi şekilde değerlendirmek zorundayız. Atık sularımızı daha güzel arıtarak ve akan nehirlerimizi kirletmeden de yine oraların korumasını sağlamak zorundayız. Kalkınma yerelden başlar. Biz eğer ülkemizi kalkındırmak istiyorsak, çevre kirliliğini, küresel ısınmaya önlem almak, karbon salınımını azaltmak istiyorsak mutlaka belediye başkanları olarak bizim de elimizi taşın altına koymamız gerekiyor. Bunun için çekinmeden, ayrım gözetmeden, hep beraber bir bütüncül olarak bu ülkenin yarınlarına bilgimizi, becerimizi koyarak geleceğe ülkemizi hazırlamamız ve gelecekteki nesillerimize, evlatlarımıza daha güzel bir ülke bırakmak zorundayız.”