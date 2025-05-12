U 18 Türkiye finallerinde mücadele etmeye hak kazanan Mimar Sinanspor’un rakipleri belli oldu.

Mimar Sinanspor ile birlikte Bursa Arabayatağıspor, İstanbul Kartalspor ve Yeni Mersin İdman Yurdu takımları Türkiye Şampiyonluğu için mücadele edecekler.

Merzifon’da yapılan grup birinciliği maçlarını kayıpsız geçerek yarı final grubuna yükselen Mimar Sinanspor bu grupta da zorlu rakiplerini geride bırakarak yıllar sonra Çorum’u finallerde temsil etmeye hak kazandı.

Final Grubu maçlarının tarihi ve yerinin ise bu hafta içinde açıklanması bekleniyor,