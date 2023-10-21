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Tarım ve Orman Bakanlığı Çorum’un İskilip ilçesine yapılması planlanan OSB arazisine onay verirken, İskilipliler Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile görüşecek.

İskilip Sanayici ve İşadamları Derneği (İSİAD) Başkanı Fikret Kısar, İSİAD Derneği’nin kurulması ile başlanan ve iki yıldan önce bitmez denilen bürokratik sürecin 9 ay 20 gün gibi bir sürede ilerlediğini, İskilip OSB’nin kurulacağı Arifbey arazisinin hazineye tescilinin yapılacağını açıkladı.

‘TARIM BAKANLIĞI EN KRİTİK VİRAJDI'

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın ziyaret edilerek kararname ile ilgili destek isteneceğini ve İskilip OSB’nin kalkınmada öncelikli 6. bölge olmasını talep edeceklerini belirten Kısar, “ İskilip OSB arazisine onay verilmesinden dolayı Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’nın şahsında il ve İlçedeki meslektaşlarıma ve özellikle İskilipli bürokrat kardeşlerimize şükranlarımızı sunarız, çünkü Tarım Bakanlığı en kritik virajdı” dedi.

İSKİLİP ESKİ GÜNLERİNE DÖNÜYOR

İskilip OSB ile 100 yılda ilçeye gelemeyen yatırımların kazandırılacağını, bu konuda geç bile kalındığını, organize sanayi bölgelerinin iş, aş, ekmek anlamı taşıdığını aktaran Kısar, “Cumhurbaşkanımızın onayından sonra üretilen 50 adet fabrika parseli yatırımcıya ücretsiz olarak verilip müteşebbisler cazip teşviklerden faydalanacaklar. İskilip geçmişteki eski gücüne kavuşup, göç tersine dönecektir.” diye konuştu.