Kargı’nın orman köylerinde yaşayan vatandaşlar Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız’ı ziyaret ederek, sorunlarını aktardı.

Sorunlarını aktarmak için Kargı’dan Çorum merkeze gelen vatandaşlar, “2023 yılının Ocak ayında kestiğimiz ağaçların parasını halen alamadık. Normalde 2-3 ay içerisinde paramızı alıyorduk. Ocak ayında teslim ettiğimiz ağaçların faturasını 2023 Aralık ayında kestik. Onun üzerinden de 45 gün geçti ancak halen paramızı alamadık. Hepimiz zor durumdayız. Önceden gelen alacaklarımız da var. Alacaklarımız zaten enflasyonun altında ezildi. Kargı Orman İşletme Müdürlüğü genel müdürlükten paranın gelmediğini, ne zaman geleceğini de bilmediklerini söylüyor” diye dert yandılar.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’ya seslenen CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız ise, “Sizlerin sözüyle kesim yapan ve Orman İşletme Müdürlüğüne teslim yapan vatandaşlarımızın parasını lütfen ödeyin” diyerek şunları söyledi:

“Kargı’dan gelen esnaf arkadaşlarımız Kargı Orman İşletme Müdürlüğü’ne teslim ettikleri kesimlerin karşılığında paralarını alamadıklarını ifade ettiler. Kargı Orman İşletme Müdürlüğünü aradım. Bana, ‘Sayın vekilim, 12’nci ayın içerisinde alınması gereken paralar maalesef ödenemedi’ dediler. Sadece beni ziyarete gelen arkadaşlarımızın yaklaşık 3 milyon TL alacağı var. Kargı ilçemizdeki halkın yaklaşık yüzde 80’i orman işiyle uğraşıyor. Geçimlerini bu şekilde sağlıyorlar. Ancak paralarını alamadıkları için hem orman köylülerimiz hem de bölgedeki esnaf ciddi anlamda mağduriyet yaşıyor. Kargı’nın toplam alacağı olan 35 milyon TL. Söz verilmesine rağmen 45 gündür ödenmiyor. Çünkü onlar da parça ve yakıt aldıkları kişilere ödeme yapacaklar. Daha da önemlisi evlerinin geçimini sağlayacaklar. Kargı’da 3 bine yakın vatandaşımız mağdur.”

Tahtasız, konuyla ilgili Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’nın yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdiğini de sözlerine ekledi.