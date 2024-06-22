27. Orta Kuşak Futbol Turnuvasında Kırmızı ve Siyah gruplarda üçüncü hafta maçları bugün ve yarın oynanacak.

Kırmızı Grup'ta bugün oynanacak üçüncü haftanın ilk maçında saat 18.30’da grubun iki maçınıda kazanarak ilk iki sırada yer alan Saylan Çelik ile Kurt Elektirik takımları karşılaşacaklar.

Bu maçı kazanan takım gruptan çıkma yolunda büyük avantaj yakalayacak.

Günün ikinci maçında saat 20’de ise grubun iki puansız takımı İlk Adım Gıda ile Düvencispor takımları ilk puanları almak içir mücadele edecekler.

Günün son maçında ise saat 21.30’da iki maçtan birer galibiyet ile ayrılan FKK Doğa Gıda ile Şirinler Grup Alaca takımları çeyrek finale yükselmek için kritik maçta karşılaşacaklar.

Yarın ise siyah grupta üçüncü hafta maçları tamamlanacak.

Mimar Sinan sahasında oynanacak ilk maçta saat 18.30’da Bir maçta bir puanla dördüncü sırada bulunan Beyaz Saray Düğün Salonu ile iki maçta üç puanla üçüncü sırada bulunan Es Bilişim takımları mücadele edecekler.

Saat 20’de başlayacak ikinci maçta ise iki maçta 4 puanla lider durumda bulunan Eker İnşaat ile 1 maçtan üç puanla ayrılan Kalehisar Kardeşler İveco takımları karşılaşacaklar.