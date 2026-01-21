Ortaköy Belediyesi ile Bem-Bir-Sen arasında, belediye çalışanlarını kapsayan Sosyal Denge Tazminatı (SDS) Sözleşmesi imzalandı.

Ortaköy Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkanı Taner İsbir ve Bem-Bir-Sen Çorum Şube Başkanı Burhan Şahin arasında yapılan görüşmelerde, çalışanların haklarının korunması, çalışma barışının güçlendirilmesi ve emekçilerin kazanımlarının artırılması hedeflendi.

Taraflar arasında varılan mutabakatla, belediye personelinin sosyal ve ekonomik haklarını geliştiren önemli maddeler sözleşmeye dahil edildi.

Başkan İsbir, sözleşmenin belediye çalışanlarına hayırlı olmasını dileyerek, sürece katkı sunanlara teşekkür etti.