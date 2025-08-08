Ortaköy Belediyesi araç filosuna 1 tane daha araç kazandırdı.

Belediye Başkanı Taner İsbir, yaptığı açıklamada belediyenin ön bütçesinden karşılanarak 5 milyon lira bedelle araç filolarına kepçe (kazıcı-yükleyici) iş makinesi kazandırdıklarını söyledi.

Göreve geldikleri andan itibaren araç filolarını önemli ölçüde geliştirdiklerini belirten İsbir, şunları söyledi.

”Her fırsatta araç filomuzda bulunan araçlarımızın hizmetlerin daha çabuk bir şekilde götürülmesi için çalıştık bun kapsamda yeni bir kazıcı-yükleyici iş makinesine ihtiyacımızın bulunduğunu belirttik. Bu ihtiyacımızı kendi bütçemizden karşılayarak araç filomuza kattık.

İnşallah bu araç hem kar mücadelesinde hem de belediyenin diğer hizmetlerinde işimizi büyük ölçüde kolaylaştıracak. Daha etkin ve verimli bir şekilde ilçemiz halkına hizmet sunmamıza vesile olacaktır. Belediyemize ve ilçemize hayırlı olsun.” İsbir desteklerinden dolayı Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’a, AK Parti Çorum Milletvekilleri Yusuf Ahlatcı ve Oğuzhan Kaya ile emeği geçenlere teşekkür etti.

