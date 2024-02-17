Türkiye Oryantiring Federasyonu Başkanı Prof Dr. Tekin Çolakoğlu, Türkiye Şampiyonası öncesinde Çorum’u ziyaret etti.

Federasyon Başkanı Prof Dr. Tekin Çolakoğlu Belediye Başkan Yardımcısı ve Çorum Belediyespor Başkanı İsmail Yağbat’ı ziyaret etti.

Ziyaret sırasında 19-21 Nisan tarihleri arasında ilimizde yapılacak olan Türkiye Oryantiring şampiyonasında yapılacak iş birliği konusunda görüş alış verişinde bulundular.

Ziyaret sırasında Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat, Türkiye Şampiyonasının en başarılı şekilde yapılması için ellerinden gelen çabayı göstereceklerini belirterek Federasyon Başkanına ziyareti nedeni ile teşekkür etti.

Oryantiring Federasyonu Başkanı Prof Dr Tekin Çolakoğlu ise şampiyonanın organizesi konusunda vereceği destek nedeni ile Belediyeye teşekkür etti.

Oryantiring Federasyonu Başkanı Prof Dr Tekin Çolakoğlu ziyaret sonunda İsmail Yağbat’a milli takım forması hediye etti.