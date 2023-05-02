FATİH AKBAŞ

Hitit Üniversitesi, sanayi ile işbirliğini artırmak için yeni bir uygulamayı hayata geçiriyor.

Üniversite, Çorum Organize Sanayi Bölgesi’nde (OSB) eğitim vermek için çalışmalara başladı.

Bu kapsamda OSB’de bulunan KOSGEB binası Hitit Üniversitesi’ne tahsis edildi. Bina, Teknik Bilimler MYO OSB Yerleşkesi olarak faaliyet gösterecek.

Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, OSB’de Teknik Bilimler MYO OSB Yerleşkesi olarak kullanılacak olan binada incelemelerde bulundu ve yapılacak çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Rektör Öztürk, konu hakkında yaptığı açıklamada, “Uygulamalı eğitimi artırmak ve sanayi işbirliğini daha da güçlendirmek üzere belirli programlarda eğitime OSB’de başlıyoruz” dedi.