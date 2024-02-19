İskilip Sanayici ve İş Adamları Derneği (İSİAD) Başkan Yardımcısı Bolu ÇORDER Onursal Başkanı Fikret Kısar, Çorum-Kastamonu devlet yolu ile ilgili atılan yeni adımlar hakkında açıklamalarda bulundu.

Kısar, Kastamonu-Çorum yolunun projesinin 2018 yılında Bolulu Ulaştırma Bakan Yardımcısı Yüksel Çoşkunyürek’in destekleri ile yeniden yaptırıldığını hatırlattı.

Kısar, 25 yıllık bir geçmişi bulunan İskilip-Tosya Karayolu’nda yakın tarihte yaşanan gelişmeleri şu sözlerle özetledi:

“Referandum öncesi Bakan Yardımcısı Yüksel Çoşkunyürek, Bolu dernek binamızda yeni projeyi masaya yatırmıştı. Bu sunumda İskilip dağ köylerimizden 4 muhtar ve İskilip Muhtarlar Derneği Başkanı Mustafa Bozkurt ta hazır bulunmuş ve hatta İskilip’e davet etmişti. Bakan Yardımcımızın İskilip ziyaretinde AK Parti İskilip Koordinatörü şimdiki Çorum Milletvekilimiz Yusuf Ahlatcı da yer almıştı. İskilip ziyaretinin devamında Kilkuyu Köyü’ndeki ikramdan sonra bizzat bakan yardımcısının yanında yolun vahametini anlatarak Tosya’ya inmiştik. 2023 Genel seçimlerinde Yüksel Çoşkunyürek Bolu AK Parti 1.sıradan tekrar milletvekili seçildi. Bu seçim çalışmalarında derneğimizi ziyaret eden milletvekili Çoşkunyürek ve Cumhur İttifakı’nın paydaşı MHP Bolu Milletvekili seçilen İsmail Akgül, Tosya yolu ile ilgili İskiliplilere destek mesajlarını yenilemişlerdi. Yaptığımız görüşmelerde desteklerinin aynen devam edeceğini söylediler ve Tosya yolu ile ilgili her süreçte Çorum ve Kastamonu milletvekilleri ile koordineli hareket edeceklerini ifade ettiler. MHP Çorum Milletvekili Vahit Kayrıcı ile yaptığımız görüşmede de Vahit Kayrıcı Bey, “1999 yılında bu yolun temelini biz atmıştık, bu yolu bitirmekte inşallah bize nasip olur” diyerek desteğini açıkladı.

TÜM TARAFLAR DESTEKLİYOR

Kısar, geçen hafta 6 bin İskiliplinin bulunduğu Tosya İskilipliler ve Civar Köyler Derneği Başkanı İbrahim Güccük, Ankara, Bolu, İstanbul ve Tosya’dan destek aldıklarını aktardı.

‘Bolu’da İskilip nüfusu kadar yaşayan hemşerimiz var’ diyen Kısar, şöyle devam etti:

“Yolu yoğun bir şekilde kullanan Bolu ÇORDER üyeleri ve Başkan Hakkı Dişli’nin desteği tamdır. İstanbul İskilipliler Derneği Başkanı Lütfi Karaca, İstanbul’da 5 bin civarında İskiliplinin yaşadığını belirtip, yolun bu halinden muzdarip olduğunu belirterek, daha önce verdiğimiz desteği yine vereceklerini söyledi. Bilindiği üzere 23 yılda yolun İskilip tarafından 10 kilometresi yapılmıştır. Bu seferde, Tosya tarafından 99 virajlı eski yolun (Güneydoğu’da bile böyle bir yol kalmamışken) bypass edilerek Kilkuyu-Sarıkavak sınırına kadar olan 15 kilometrelik yolun yapılmasına Çorum ve Kastamonu milletvekillerinin destek olacağını ümit etmekteyiz.

AB VE İSKAN FONU’NDA KAYNAK GİRİŞİMİ

İskilip Organize Sanayi Bölgesi (OSB) çalışmalarında gönüllü destek veren 20 civarında İskilipli teknokrat, bürokrat ve STK temsilcilerinin, İskilip-Kastamonu yolunun finansmanında kullanmak üzere Avrupa Birliği ve İskan Fonu’ndan LEADER projesi örneğinde olduğu gibi fon arayışına geçilecek.

BUNU DA BAŞARACAĞIZ

Hayal denilen İskilip OSB projesini nasıl başardıysak, İskilip-Tosya Devlet yolu projesini de tekrar harekete geçirerek hayal olmaktan çıkaracağız.” (Haber Merkezi)