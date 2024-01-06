Çorumlu futbolcu Osman Bodur ikinci yarı için Orduspor 1967 ile anlaştı.

1992 İskilip doğumlu Osman Bodur Çorumspor alt yapısında futbola başladı ve ardından kırmızı siyahlı takımda 2010 yılında ilk profesyonel imzayı attı.

Ardından Erganispor’da bir sezon kiralık olarak forma giydikten sonra yeniden Çorumspor’a dönen Osman Bodur 2013 sezonunda Ahlatcı Çorum FK’ya trasfer oldu.

Ardından Payaspor, Muğlaspor ve 23 Elazığ formalarını giyen Osman Bodur 2019-20 sezonunda yeniden Ahlatcı Çorum FK’ya döndü.

Bir sezon sonra ayrılarak Kahramanmaraşspor, Kırşehir FK, Adıyamanspor, Bayburtspor ve son olarakta bu sezon başında Darıca Gençlerbirliği ile anlaşan Osman Bodur ikinci yarı için ayrılık kararı sonrasında 3. lig 4. grupta mücadele eden Orduspor 1967 AŞ ile anlaştı. Orduspor takımı ilk yarıyı 17 puanla sekizinci sırada tamamladı.