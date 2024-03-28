Okul Sporları Yıldızlar Badminton grup birinciliği heyecanı sona erdi.

Çorum Tevfik Kış Spor Salonu’nda yapılan grup birinciliğinde erkeklerde mücadele eden Çorum Osmancık Atatürk Ortaokulu ikinci olarak Türkiye finallerine gitmeye hak kazanırken kızlarda Cumhuriyet Ortaokulu ise elendi.

Erkeklerde dokuz takım üçerli üç grupta mücadele etti. Çorum şampiyonu Osmancık Atatürk Ortaokulu A grubunda Sivas Merkez Gazipaşa ve Tokat Merkez 15 Temmuz Şehit Birol Yavuz Ortaokulu ile yer aldı. Utku Özdemir, Yakup Talha Şerbekçik, Kutay Gökgöz, Engin Makinacı ve Haşim Kağan Töremiş’den oluşan kadrosu ile grupta yaptığı iki maçınıda 5-0 kazanarak grup birincisi olarak finallere gitmeye hak kazandı.

Kızlardaki temsilcimiz Merkez Cumhuriyet Ortaokulu ise B grubunda Ankara Yenimahalle Batıkent Şehit Erdal Çetin Ortaokulu ve Kırıkkale Yahşihan Şehit Mustafa Kaya Uğurelli Ortaokulu ile mücadele etti.

Grubunda Ankara’ya 5-0 yenilen Kırıkkale’yi 3-2 yenen Merkez Cumhuriyet Ortaokulu grup ikincileri ile mücadele etme hakkı kazandı.

2. tur müsabakalarında ise Samsun Bafra Atatürk Ortaokulu’na 5-0 yenilen temsilcimiz en iyi grup ikincisi olma şansını kaybetti.

Kızlarda Ankara Keçiören Tarhunca Ahmet Paşa Ortaokulu birinci Samsun Bafra Atatürk Ortaokulu ise ikinci olarak finallere gitme hakkı kazanırken erkeklerde ise Ankara Mamak Anadolu İmam Hatip Lisesi birinci Çorum Osmancık Atatürk Ortaokulu ise ikinci olarak Türkiye finallerine gitmeye hak kazandı.

Okul Sporları Yıldızlar Badminton Türkiye Şampiyonası 16-19 Nisan tarihlerinde Kırklarelinde yapılacak.