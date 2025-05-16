Çorum Badmintonunda yeni nesil gümbür gümbür geliyor.

Osmancık Barış Boyar Badminton Akademispor kulübü sporcuları 13 Yaş Altı Türkiye Badminton Şampiyonasında iki altın iki bronz ve en centilmen sporcu ödüllerini aldılar. Yağmur Koçak şampiyonaya damga vurdu ve iki altın madalya ve en centilmen sporcu ödüllerini almayı başardı.

10-14 Mayıs tarihleri arasında Bursa’da düzenlenen 13 Yaş Altı Türkiye Badminton Şampiyonasında 60 il 199 kulüpten 777 sporcu mücadele etti. Osmancık Barış Boyar Badmintonspor kulübü sporcusu Yağmur Koçak tek kadınlarda çıktığı tüm maçlarını kazanarak şampiyon oldu ve altın madalyanın sahibi oldu. Yağmur Koçak karışık çiftlerde ise Erzincan İl Özel İdarespor’dan Kağan Erçetin ile birlikte de tüm maçlarını kazanarak şampiyonada ikinci altın madalyasını kazandı.

Yağmur Koçak bu başarısının yanı sıra şampiyonada gösterdiği centilmen tutum ve davranışları nedeni ile teknik komite tarafından en centilmen oyuncu ödülüne layık görüldü.

Tek erkekler kategorisinde Osmancık kulübünden Kıvanç Gökgöz üçüncü olarak bronz madalya kazandı. Çift erkeklerde ise Çağan Boyar ve Kıvanç Gökgöz de üçüncü olarak bronz madalyanın sahibi oldular. Osmancık Barış Boyar Badminton Kulübü takım sıralamasında ise ikincilik kupasının sahibi oldu.

Kulüp Başkanı ve antrenörü Barış Boyar şampiyonada mücadele eden ve büyük başarılara imza atan sporcularını tebrik etti ve bu başarıda emeği olan antrenör arkadaşı Eren Murat Güngör’e teşekkür etti. Bu şampiyonlukların artarak devam edeceğini belirten Boyar her zaman yanlarında olan milletvekili Oğuzhan Kaya, Kaymakam Furkan Duman, Belediye Başkanı Ahmet Gelgör, Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Demirkıran, Spor Hizmetleri Müdürü Feyyaz Velidedeoğlu, Sporcu Eğitim Merkezi Müdürü Rıfat Ceylan ve Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar’a ayrıca teşekkür etti.