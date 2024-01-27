Osmancık Barış Boyar Badminton Akademi takımı Süper Lig'e yükseldi.

22-26 Ocak tarihleri arasında Samsun’da yapılan Badminton Süper Lig 1. Lig terfi müsabakaları İlkadım Okçuluk Spor Salonu’nda yapıldı.

36 takımın mücadele ettiği Süper Lige Terfi müsabakalarında Osmancık Barış Boyar Badminton Akademi takımı Mehmet Can Töreniş, Mustafa Arkan, Muhammed Mahmut Sert, Haşim Kılıç, Eyüp Koçak, Ceren Özdemir, Beren Aşkar ve Behiye Bodur’dan oluşan kadrosu ile mücadele etti.

Grup ve eleme maçları sonunda Samsun Akademispor birinci Mersin Gençlikspor ikinci Eskişehir DSİspor dördüncü ise Tekindağ Gençlikspor kulübü olurken Osmancık Barış Boyar Badminton kulübü 10 maçta beş galibiyet beş mağlubiyet alarak yedinci olarak Süper Lige yükselmeyi başardı.

Barış Boyar desteklerinden dolayı Belediye Başkanı Ahmet Gelgör, Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Cebeci ve Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Çağlar’a teşekkür etti.