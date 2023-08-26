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Bölgesel Amatör Lig’de ilimizi temsil edecek Osmancık Belediyespor’da belirsizlik sürüyor.

Futbol Federasyonu lige başvuru için son gün olarak 31 Ağustos olarak açıklarken kırmızı beyazlı kulüpte en ufak bir hareket bulunmuyor.

İki sezondur Çorum’u Bölgesel Amatör Lig’de temsil eden ve baraj maçını kazanarak bu hakkını üçüncü yıla taşıyan Osmancık Belediyespor’da sezonun sona ermesinin ardından ücretleri ödenmediği için sosyal medyadan bir açıklama yayınlanmış ve ardın bu geri çekilmişti.

Bu sürecin ardından Osmancık Belediyespor’da forma giyen ve Çorum’da yetişen futbolcuların büyük bir bölümü 1. Amatör Küme’de şampiyonluk hedefi ile kadro oluşturan Gülabibeyspor ile anlaştı.

Konu hakkında bilgi aldığımız Osmancık Belediyespor Başkanı Fatih Ergün lige katılıp katılmamakla ilgili hafta sonunda Belediye ve yönetim olarak yapacakları toplantı sonunda kararlarını vereceklerini söyledi. Ergün hafta başında kamuoyuna bu konuda açıklama yapacaklarını sözlerine ekledi.