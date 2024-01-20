Liseli Gençler Badminton il birinciliğinde Osmancık Cumhuriyet Anadolu Lisesi beklendiği gibi kız ve erkeklerde çifte şampiyonluğu kazandı.

Tevfik Kış Spor Salonu’nda yapılan il birinciliğinde kızlarda üç okul erkeklerde ise dört okul mücadele etti.

Gözden kaçırmayın Şampiyon Spor Lisesi

Erkeklerde Osmancık Cumhuriyet Anadolu Lisesi Lisesi Mehmet Can Töremiş, Uygar Tetiken, Muhammed Mahmut Sert, Furkan Yedekçi ve Haşim Kılıç’lı kadrosu ile tüm maçlarını kazanarak şampiyon olurken kadrosunda milli sporcular bulunduran Mehmetcik Anadolu Lisesi Beden Eğitimi Öğretmeni Halil Ceylan yönetiminde Mehmet Ali Yetişgen, Ahmet Arda Kaya, Erenay Çınar, Sefa Keleşoğlu’lu kadrosu ile ikincilik kupasının sahibi oldu. Hitit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Arda Şahin, Arda Yüksel, Hüseyin Efe Bulut, Ender Demirtaş ve Umut Bekir Şimşek’li kadrosu ile üçüncülük kupasını olurken Eti Anadolu Lisesi Antrenör Ali Akınalp yönetiminde Kaan Bayram Polat, Alp Aytınok, Egemen Koçak ve Deniz Aypah’hı kadrosu ile dördüncü oldu.

Kızlarda ise Osmancık Cumhuriyet Anadolu Lisesi Beden Eğitimi Öğretmeni Murat Eren Güngör yönetiminde Beren Aşkar, Tuana Eken, Afra Güngör, İrem Kökez ve Fikriye Gökel’li kadrosu ile iki maçınıda kazanarak şampiyonluğu kazanırken, Bayat Şehit Yakup Kozan Anadolu İmam Hatip Lisesi Medine Değer, Beyza Akça, Berivan Karaman, Menekce Cimbit ve Hilal Öncü’lü kadrosu ile ikinci, Hitit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Arda Şahin, Arda Yüksel, Hüseyin Efe Bulut, Ender Demirtaş ve Umut Bekir Şimşek’li kadrosu ile üçüncülüğü kazandı.

Müsabakalar sonunda düzenlenen törenle dereceye giren okullara kupa sporculara ise madalyaları verildi.