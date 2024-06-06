Osmancık Gençler 2. küme Dart’ta kupalar sahiplerini buldu.

İlçe Spor Salonunda yapılan ve 12 okuldan 60 sporcunun mücadele ettiği müsabakalar sonunda erkeklerde ve kızlarda Osmancık Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi birinciliği kazandı.

Kızlarda Osmancık Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi A takımı Eda Altın, Rümeysa İbik ve Sinem Demir’li kadrosu ile birinci olurken Osmancık İsmail Karataş Mesleki ve Teknik Anadolu Liisesi Melek Selin Dinya, Tuğçe Bekbasan, İremsu Açıkbaş ve Beyza Zeynep Yiğen’den oluşan takımı ile ikinci oldu.

Osmancık Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi B takımı Hasret Sarpkaya, Melise Dönmez ve Ceren Nur Erdem’den oluşan kadrosu ile dördüncü oldu.

Erkeklerde ise Osmancık Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Liisesi Sertuğ Sarı, Özgür Özüdoğru ve Niyazi Aslan’dan oluşan kadrosu ile birinci olurken Osmancık Anadolu İmam Hatip Lisesi a takımı Arda Yaşar, Bünyamin Dalkılıç ve Muzaffer Çolak’lı kadrosu ile ikinci Osmancık İsmail Karataş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Ömer Boran Odabaşı, Buğra Kocaçevik, Kaan Semi Yener, Emrullah Çıplak’tan oluşan takımı ile üçüncü olurken Osmancık Anadolu İmam Hatip Lisesi B takımı, Atıf Sarıkaya, Berkay Dalkılıç ve Batuhan Topal’dan oluşan kadrosu ile dördüncü oldu.