Osmancık-Gümüşhacıköy karayolunda meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti.
Önceki gün saat 20.00 sıralarında Osmancık-Gümüşhacıköy karayolunda gerçekleşen kazada Kırca Kavşağından dönüş yapan Ali Alaçamlı idaresindeki 35 BSH 21 plakalı otomobil ile Osmancık istikametine seyir halinde olan Ayhan K.’nın kullandığı 60 NK 616 plakalı yolcu otobüsü çarpıştı.
Kazada hurdaya dönen otomobilde sürücü ile yanında yolcu olarak bulunan Kazım Göbel olay yerinde hayatını kaybetti.
Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.