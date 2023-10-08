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Bölgesel Amatör Lig’de fikstür belli oldu. Temsilcimiz Osmancık Belediyespor sezonun ilk maçında Safranboluspor ile deplasmanda karşılaşacak.

Orhan Saka Amatörler Evi’nde dün yapılan kura çekiminde 12 grupta toplam 169 takım mücadele edecek. Temsilcimiz Osmancık Belediyespor 12 grupta mücadele edecek.

Gelecek hafta sonu oynanacak maçlarla başlayacak Bölgesel Amatör Lig’de Osmancık Belediyespor ilk maçında Safranboluspor deplasmanında mücadele ederken ikinci maçında evinde sahasında Çankırı Sanayi19spor’u konuk edecek. üçüncü hafta Çarşambaspor deplasmanı dördüncü hafta evinde Perşembespor ile karşılaşacak temsilcimiz beşinci haftada Alaçamspor deplasmanına çıkacak olan Osmancık Belediyespor altıncı hafta maçında evinde Bartınspor’u konuk edecek. Yedinci haftada Niksar Belediyespor ile deplasmanda karşılaşacak temsilcimiz sekizinci haftada Boyabatspor ile evinde karşılaşacak. Dokuzuncu haftada Kastamonu İl Özel İdarespor deplasmanına gidecek Osmancık Belediyespor onuncu haftada sahasında Ünye1957spor ile karşılaşacak. 11. hafta maçında Samsun Büyükşehir ile deplasmanda karşılaşacak Osmancık Belediyespor ilk yarıdaki evinde son maçta Suluava Sebatspor’u konuk edecek.İlk yarının son maçında ise Kırıkkale deplasmanı ile devreyi tamamlayacak.