Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Osmancık’ta yaptırılacak olan ‘Spor Kompleksi’ ihalesi yapıldı. Spor Toto Genel Müdürlüğü tarafından İl Özel İdaresi aracılığı ile ihalesi yapılan Osmancık Spor Kompleksi 550 gün içinde tamamlanacak.

Geçtiğimiz yıl Spor Toto Genel Müdürlüğü ile protokolü imzalanan Osmancık Spor Kompleksi için gerekli ödenek temin edildi ve Çorum İl Özel İdaresi tarafından ihalesi yapıldı.

İhaleyi Ankara’lı bir firmanın kazandığı ve yasal sürecin ardından firma ile sözleşme imzalanması ve yer temininin ardından tesislerin 550 iş günü içinde tamamlanması gerekiyor.

AK Parti Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya yapılacak olan spor koppleksinin içinde yarı olimpik yüzme havuzu, kapalı badminton sahası, okçulu tesisi ve tenis kortu ile birlikte açık halı saha, ikili soyunma odası, kevcut stada 1750 kişilik tribün, yürüyüş ve koşu yolu ile çevre düzenlemesi ve aydınlatmanın olacağını söyledi.