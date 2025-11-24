Vefaspor emin adım şampiyonluğa: 5-0
SAHA: Nazmi Avluca.
HAKEMLER: Ramazan Boyraz, Mahmutcan Doğan, M.Emin Çamlı.
VEFASPOR: Semih, Alperen, Anıl, Eymen, Alper, Abdulkadir, M.ErAY, Elvan Efe, Utku, Ekrem, Melih.
YEDEKLER: Poyraz, M.Eren, Berkay, Hasan, Kayra, Şükrü, Vahit.
GENÇLERBİRLİĞİ: Bedirhan, Hürkan, İhsan, Bekir, Emirhan, M.Emin, Berat, Uğur Bora, Özgün, Osman, Umut Can.YEDEKLER: M.Berke, Y.Emir, Mert Efe, Ahmet Tuna, Kerem, Doğancan, Hakkı.
GOLLER: Dk.2 Utku, Dk.46 M.Eray, Dk.77 Melih, Dk.80 ve 80+2 M.Eren.
Mimar Sinanspor takipte : 6-0
SAHA: Mimar Sinan.
HAKEMLER: Nuriye Çınar Bal, Yunus Emre Yeşil, Recep Talha Arslaner.
MİMAR SİNANSPOR: Özgür, Enes, Gökay, Çağrı, Yiğit, Umut Ayaz, Mustafa Can, Sefa, Yağız, Yahya, İhsan.
YEDEKLER: Göktan, Mert, Mehmet, Yusuf, Salih, Alperen, M.Enes
SUNGURLU BELEDİYESPOR : Tuna, M.Ali, Oktay, Alperen, Arif Baran, Abdulkadir, Melih, Efe, Mustafa, M.Ali, Necati.
YEDEKLER: Ali Taha, Mikail, Emir Efe, Yasin, Ömer.
GOLLER : Dk.14 ve 47 Yahya, Dk.19 Sefa, Dk.35 ve 40 Yağız, Dk.75 Mert.