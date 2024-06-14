2. Amatör Küme Final Grubu beşinci maçında sahasında Mecitözüspor’u 2-1 yenen Osmancıkgücü son maçlar öncesinde 1. Amatör Küme’ye yükselmeyi garantiledi.

Final Grubunda dört maç sonunda 10 puanla lider durumda bulunan Osmancıkgücü ile 6 puanla üçüncü sırada bulunan Mecitözüspor arasındaki maçta ilk yarı iki takımda kontrollü oynadı ve devre 0-0 beraberlik ile sona erdi.

İkinci yarıda kazanmak zorunda olan Mecitözüspor baskılı başladı ve 62. dakikada Ayberk’in attığı golle deplasmanda 1-0 öne geçti.

Bu golün ardından Osmancıkgücü hedefe ulaşmak için puanla ayrılmak zorunda olduğu maçta baskıyı kurdu ve 75. dakikada tecrübeli ismi A. Furkan ile beraberliği sağladı.

Son dakikalarda üzerine gelen Mecitözüspor karşısında 86. dakikada bir kez daha sahne alan A. Furkan kendisinin ve takımının ikinci golünü atarak skoru 2-1 yaptı.

Maçtan bu skorla galip ayrılan Osmancıkgücüspor son maçlar öncesinde 1. Küme’ye yükselmeyi garantiledi.

Mecitözüspor ise 6 puanda kaldı ve umudu bitti.

Osmancıkgücüspor maçın ardından önce saha içinde meşaleli ardından da ilçe içinde araçlarla şampiyonluk turu attı.