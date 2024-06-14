2. Amatör Küme Final Grubu beşinci maçında sahasında Mecitözüspor’u 2-1 yenen Osmancıkgücü son maçlar öncesinde 1. Amatör Küme’ye yükselmeyi garantiledi.

Final Grubunda dört maç sonunda 10 puanla lider durumda bulunan Osmancıkgücü ile 6 puanla üçüncü sırada bulunan Mecitözüspor arasındaki maçta ilk yarı iki takımda kontrollü oynadı ve devre 0-0 beraberlik ile sona erdi.

İkinci yarıda kazanmak zorunda olan Mecitözüspor baskılı başladı ve 62. dakikada Ayberk’in attığı golle deplasmanda 1-0 öne geçti.

Bu golün ardından Osmancıkgücü hedefe ulaşmak için puanla ayrılmak zorunda olduğu maçta baskıyı kurdu ve 75. dakikada tecrübeli ismi A. Furkan ile beraberliği sağladı.

U 11’de gruplarda heyecanı bitti U 11’de gruplarda heyecanı bitti

Son dakikalarda üzerine gelen Mecitözüspor karşısında 86. dakikada bir kez daha sahne alan A. Furkan kendisinin ve takımının ikinci golünü atarak skoru 2-1 yaptı.

Maçtan bu skorla galip ayrılan Osmancıkgücüspor son maçlar öncesinde 1. Küme’ye yükselmeyi garantiledi.

Mecitözüspor ise 6 puanda kaldı ve umudu bitti.

Osmancıkgücüspor maçın ardından önce saha içinde meşaleli ardından da ilçe içinde araçlarla şampiyonluk turu attı.

Editör: Harun Akkaya