2. Amatör Küme Final grubu son maçında Mecitözü Gençlerbirliği’ni 4-3 yenen Osmancıkgücü ligi namağlup şampiyon olarak tamamladı ve 1. Amatör Küme’ye yükseldi.

Final Grubunda son hafta maçları öncesinde 1. Küme’yi garantileyen Osmancıkgücü son maçını kazanarak şampiyon olarak 1. Amatör Küme’ye yükselmek istedi.

Mecitözü Gençlerbirliği genç futbolcuların ağırlıkta olduğu kadro ile lider önünde çok iyi mücadele etti.

Maçın ilk yarısında Emrullah ile öne geçen konuk takım önünde Osmancıkgücü Mehmet ve ardından A. Furkan’ın attığı penaltı golü ile maçta ilk yarıyı 2-1 önde tamamladı.

İkinci yarıda da gol düellosu devam etti.

İkinci yarının başında Emrah ile farkı ikiye çıkaran ev sahibi takım önünde maçı bırakmayan Mecitözü Gençlerbirliği skoru son dakikalarda 4-3 yaptı.

Maçtan bu skorla galip ayrılan Osmancıkgücü ligi 16 puanla lider olarak tamamladı ve şampiyon olarak 1. Amatör Küme’ye yükseldi.

Osmancıkgücü şampiyonluk kupasını yarın Avrupa Şampiyonasında milli takımın Çekya ile oynayacağı maç için Kent Meydanında düzenlenecek örenle alacak.