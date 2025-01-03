Türkiye Salon Okçuluk Şampiyonasında büyük bir başarıya imza atan Osmancık Okçuluk Kulübü sporcu ve antrenörleri Gençlik ve Spor Şube Müdürü İsmail Şahan’i ziyaret ettiler.

11-15 Aralık tarihleri arasında Antalya’da yapılan 2024 Okçuluk Salon Türkiye Şampiyonasında Osmancık Okçulukspor kulübü sporcuları Suda Tak, Sümeyye Al ve Sena Uslu U 21 kadınlar takım müsabakalarında ikinci olarak gümüş madalya kazandılar.

Ferdi yarışmalarda ise Suda Tak bayanlar ve Ufuk Genç ise erkeklerde Türkiye Şampiyonluğunu kazanarak altın madalya almıştı.

Osmancık Okçuluk Antrenörü Hakan Tak ziyaret sırasında katıldıkları Türkiye Şampiyonası ve elde ettiği dereceler ile ilçede yaptıkları çalışmalar hakkında bilgiler verdi ve Gençlik Spor İl Müdürlüğüne destekleri için teşekkür etti.

Gençlik ve Spor Şube Müdürü İsmail Şahan ise Okçuluk’da elde ettikleri bu başarıdan dolayı antrenör Hakan Tok ve sporcuları tebrik etti.