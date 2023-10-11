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Amatör Spor Haftası ve 100. Yıl Cumhuriyet Kupası Taekwondo Turnuvasında madalyalar sahiplerini buldu. Osmancık İlçe Spor Salonu’nda düzenlenen Cumhuriyet Kupası Minikler ve Yıldızlar Taekwondo kız erkek ilçe turnuvasında çok sayıda sporcu mücadele etti.

Yapılan müsabakalar sonunda sıkleklerinde dereceye girenlere ödülleri verildi. Ödül törenine İlçe Kaymakamı Ayhan Akbay ile Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Abdullah Küçükgöz ile sporcu velileri katıldılar. Turnuvada 15 kız 25 erkek toplam 40 sporcu mücadele etti.

Yapılan müsabakalar sonunda sıkletlerinde dereceye giren sporculara davetliler tarafından madalyaları verildi.