Osmancık’ta düzenlenen Gençlik Haftası 19 Mayıs Voleybol turnuvasında birinciliği Osmancık İlçe Spor Müdürlüğü kazandı.
Osmancık İlçe Spor Salonu’nda düzenlenen turnuvada 19 takımda 228 sporcu mücadele etti.
Oynanan grup ve eleme maçları sonunda Osmancık İlçe Spor Müdürlüğü takımı ile Osmancık Milli Eğiti m Müdürlüğü takımları finale yükseldi.
Final maçında rakibini yenen Osmancık İlçe Spor Müdürlüğü takımı birincilik örülünü kazanırken Milli Eğitim Müdürlüğü takımı ikincilik kupasını aldı.
Yarı finalde kaybeden iki takım üçüncülük dördüncülük maçında İlkokul Öğretmenleri üçüncü olurken Ortaokul Öğretmenleri ise dördüncülük kupasını aldı.
Final maçının ardından düzenlenen törene Osmancık Kaymakamı Ayhan Akpay, İlçe Milli Eğitim Müdürü İdris Makineci, İlçe Sosyal Hizmetler Müdürü Mehmet Gürer, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Abdullah Küçükgöz tarafından ödülleri verildi.