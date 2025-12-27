Çorum’un Osmancık ilçesinde, mübarek Üç Ayların başlangıcı dolayısıyla Osmancık İlçe Müftülüğü tarafından düzenlenen “Sabah Namazı Buluşması”, yoğun katılımla gerçekleştirildi. Recep ayının ilk sabah namazında düzenlenen programın adresi Cumhuriyet Camii oldu.

Sabah namazının feyz ve bereketinden istifade etmek isteyen Osmancıklı vatandaşlar ve misafirler, camiyi doldurarak manevi bir atmosferde bir araya geldi.

Program, Merkez Erkek Hafızlık Kur’an Kursu hafızlık öğrencilerinin Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Ardından İlçe Vaizi Hasan Basri Kökscü tarafından yapılan sohbetle Üç Ayların önemi ve manevi kazanımları üzerine değerlendirmelerde bulunuldu.

Sabah namazını İlçe Müftüsü Ferhat Koçak kıldırırken, namazın ardından okunan tesbihat ve yapılan dua ile cemaat manevi huzur yaşadı. Programın sonunda hayırseverler tarafından ikram edilen sıcak çorba ile birlik ve beraberlik duyguları pekiştirildi.