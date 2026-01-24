Osmancık Devlet Hastanesi, sigara bağımlılığıyla mücadele kapsamında Sigara Bıraktırma Polikliniğini hizmete açtı.

Poliklinik, Ocak ayı itibarıyla her Çarşamba günü 13.00–17.00 saatleri arasında vatandaşlara hizmet verecek.

Hastaneden yapılan açıklamada, sigarayı bırakmak isteyen bireylerin Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden randevu oluşturarak poliklinikten faydalanabilecekleri belirtildi. Poliklinikte, sigara bağımlılığının değerlendirilmesi, bırakma sürecine yönelik danışmanlık hizmetleri ve gerekli görülen tıbbi desteklerin sunulacağı ifade edildi.

Yetkililer, sigara kullanımının başta solunum ve kalp-damar hastalıkları olmak üzere birçok ciddi sağlık sorununa yol açtığına dikkat çekerek, Sigara Bıraktırma Polikliniği’nin toplum sağlığının korunmasına önemli katkı sağlamasının hedeflendiğini vurguladı.