Osmancık’ta spor kulüpleri ile Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Abdullah Küçükgöz arasındaki sorun tatlıya bağlandı.

Kulüp temsilcileri, ASKF Başkanı Ferpat Arıcı ve Futbol İl Temsilcisi ile bir araya gelerek sorunları masaya yatırıldı ve karşılıklı görüşmeler sonunda anlaşma sağlandı.

İlçede bulunan futbol ve voleybol kulüpleri İlçe Spor Müdürünün tutumları nedeni ile görevden alınmadığı takdirde ilçedeki maçlarını başka yerlerde oynama kararı almış ve bunları da uygulamışlarda.

Bu gelişme üzerine Gençlik ve Spor il Müdürü Hüseyin Şahin ilçedeki kulüp temsilcileri ile görüşerek tarafları bir araya getirmeye karar verdi.

Bu doğrultuda Futbol İl Temsilcisi Engin Ayan, ASKF Başkanı Ferhat Arıcı, Osmancık Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Abdullah Küçükgöz, Osmancık Belediyespor Sportif Direktörü Gökhan Kent, Osmancıkgücüspor Başkanı Fatih Yel, Kandiberspor Antrenörü Barış Aydın ile Gençlikspor Antrenörlerinin katılımı ile Osmancık’ta bir toplantı yapıldı.

Toplantıda taraflar birbirlerinden isteklerini dile getirdiler ve sorunun çözümü için ortak bir yol izlenmesi konusunda görüş birliğine varıldı.

Kulüpler İlçe Müdüründen taleplerini anlattılar ve karşılıklı görüşme sonunda taraflar anlaşma ile masadan kalkarak sorunu çözdüler.