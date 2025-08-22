Çorum'un Osmancık İlçesi'nde trafik güvenliğini artırmaya yönelik yapılan denetimler hız kesmeden devam ediyor.

Osmancık İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Yazı Mahallesi Sebahattin Öremiş Caddesi üzerinde denetim gerçekleştirildi. Denetimlerde araçları tek tek durduran ekipleri, sürücü ve yolcuların genel bilgi taramasını (GBT) yaptı.

Denetimler sonucunda kural ihlali yaptığı tespit edilen araç sürücülerine idari para cezası uygulandı. Osmancık İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, trafik güvenliğinin sağlanması adına denetimlerin aralıksız sürdürüleceği vurgulandı.