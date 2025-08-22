Çorum’da faaliyet gösteren bazı oda ve kooperatif başkanları, Hitit Esnaf ve Sanatkârlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Erdoğan Çerikci’ye, amcası Mustafa Çerikci’nin vefatı nedeniyle taziye ziyaretinde bulundu.

S.S. Zanaatkârlar Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanı Mustafa Fındıkcı, Sebzeciler ve Pazarcılar Odası Başkanı Erdoğan Yılmaz, Dikiciler ve Kunduracılar Odası Başkanı Cumhur Palabıyık, Par Plastik Ltd. Şti. sahibi İrfan Yaşar, Marangozlar Odası Başkan Adayı Halit Bölükbaş ve Ülkenpınarı Köyü Muhtarı Mecit Yaşar heyette yer aldı.

Başkanlar, Erdoğan Çerikci’ye başsağlığı dileklerini ileterek acısını paylaştı.

Cerikci de acısına ortak olan başkanlara teşekkür etti.