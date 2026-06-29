Çorum Oto Galericiler Derneği'nin bugün gerçekleştirilen olağan genel kurulunda mevcut Başkan Fahri Yandık, üyelerin oylarıyla yeniden başkanlığa seçilerek güven tazeledi.

Genel kurulun ardından açıklama yapan Yandık, kendisini yeniden bu göreve layık gören dernek üyelerine teşekkür etti.

Yandık, "Bugün gerçekleştirilen genel kurulda beni yeniden bu göreve layık gören değerli meslektaşlarıma ve üyelerimize teşekkür ediyorum. Bir önceki dönemde birlikte görev yaptığım yönetim kurulu üyelerimize derneğimize sundukları katkılar ve emekleri için şükranlarımı sunuyorum. Yeni dönemde birlikte çalışacağımız yönetim kurulu üyelerimizi de tebrik ediyor, görevlerinde başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Genel kurulda divan heyetinde Erkan Özbal ve Kazım Özdemir görev aldı.

Yeni Yönetim Kurulu (Asıl Üyeler):

Fahri Yandık

Yasin Turan

M. Durak Çelik

Erol Şimşek (Osmancık Temsilcisi)

Asım Avcı

Emrah Şeker

Mustafa Kalender

Denetim Kurulu:

Emrah Bekci

Salih Gündür

Federasyon Delegeleri:

Fahri Yandık

Yasin Turan

Emrah Şeker

M. Durak Çelik

Asım Avcı

Yüksek İstişare Kurulu:

Yılmaz Bülbül

H. İbrahim Şimşek

Mustafa Demirli

Çelebi Günaydın

Hüseyin Kartal