Çorum Oto Galericiler Derneği'nin bugün gerçekleştirilen olağan genel kurulunda mevcut Başkan Fahri Yandık, üyelerin oylarıyla yeniden başkanlığa seçilerek güven tazeledi.
Genel kurulun ardından açıklama yapan Yandık, kendisini yeniden bu göreve layık gören dernek üyelerine teşekkür etti.
Yandık, "Bugün gerçekleştirilen genel kurulda beni yeniden bu göreve layık gören değerli meslektaşlarıma ve üyelerimize teşekkür ediyorum. Bir önceki dönemde birlikte görev yaptığım yönetim kurulu üyelerimize derneğimize sundukları katkılar ve emekleri için şükranlarımı sunuyorum. Yeni dönemde birlikte çalışacağımız yönetim kurulu üyelerimizi de tebrik ediyor, görevlerinde başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.
Genel kurulda divan heyetinde Erkan Özbal ve Kazım Özdemir görev aldı.
Yeni Yönetim Kurulu (Asıl Üyeler):
Fahri Yandık
Yasin Turan
M. Durak Çelik
Erol Şimşek (Osmancık Temsilcisi)
Asım Avcı
Emrah Şeker
Mustafa Kalender
Denetim Kurulu:
Emrah Bekci
Salih Gündür
Federasyon Delegeleri:
Fahri Yandık
Yasin Turan
Emrah Şeker
M. Durak Çelik
Asım Avcı
Yüksek İstişare Kurulu:
Yılmaz Bülbül
H. İbrahim Şimşek
Mustafa Demirli
Çelebi Günaydın
Hüseyin Kartal