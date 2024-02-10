Çorum Oto Tamirciler, Makine Yedek Parça Satıcıları, Tornacılar Esnaf ve Sanatkarlar Odası yönetim ve denetim kurulu asil ve yedek üyeleri, 2024 yılının ilk istişare toplantısında bir araya geldi.

Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ÇESOB) Başkanı Recep Gür ile Oto Tamirciler, Makine Yedek Parça Satıcıları, Tornacılar Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Necmettin Uzun’un hazır bulunduğu toplantıda oda üyesi esnafın sorun ve talepleri görüşüldü.

Toplantıda konuşan ÇESOB Başkanı Recep Gür, Birliğe bağlı tüm odaların sorunlarını her ay TESK’te düzenlenen istişare toplantısında dile getirdiğini ve sorunların takipçisi olduğunu söyledi.

Esnaf ve sanatkarların beklenti ve taleplerinin tek çözüm adresinin TESK ve ÇESOB olduğunu ifade eden Gür, TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken’in de bu talepleri ilgili bakanlıklara ilettiğini belirtti.

Oda Başkanı Necmettin Uzun ise, istişare toplantısına katılımlarından dolayı tüm oda yönetim ve denetim kurulu asil ve yedek üyelerine teşekkür ederek, birlik ve beraberlik mesajı verdi. Sorunların çözümü noktasında oda yetkilileriyle her zaman birlikte hareket ettiklerini vurgulayan Uzun, sorunların takipçisi olan Birlik Başkanı Recep Gür’e teşekkür etti.

Necmettin Uzun ayrıca, toplantıda iş yerlerine fiyat asma zorunluluğun getirilmesi konusunu da görüştüklerini, bu konuda Birlik ve Oda olarak çalışma yaptıklarını ve bu fiyat çalışmasının da en kısa sürede sonuçlanacağını kaydetti.