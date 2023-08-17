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Artan fiyatlar ve tedarikte yaşanan sıkıntılar nedeniyle vatandaşlar sıfır araç alamazken, ikinci el araçlara olan talebin artması oto tamircilerinin işlerine olumlu yansıyor.

İş yoğunluğundan şikayet etmeyen oto tamircileri çırak bulamamaktan dert yanıyor.

Tamirci esnafı çırak ve yetişmiş eleman krizinin daha da büyümeden hükümetin meslek liselerini teşvik etmesi ve staj ücretlerinin yükseltilmesini istiyor.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, sanayide oto tamircilerini ziyaret ederek birlikte kahvaltı yaptı. Ziyarette Çorum Oto Tamircileri Odası Başkanı Necmettin Uzun da hazır bulundu.

‘YETİŞMİŞ ELEMAN VE ÇIRAK YOK’

Çorum Oto Tamircileri Odası Başkanı Necmettin Uzun, ikinci el araçlara talebin artmasıyla işlerinin iyi olduğunu ancak yetişmiş eleman ve çırak bulmakta ciddi sıkıntılar yaşadıklarını söyledi.

Uzun, “Sanayici esnafının problemlerinin en başında yetişmiş eleman ve çırak sıkıntısı geliyor. Devletimiz meslek liselerini özendirici, teşvik edici önlemler alırsa zamanla bu sorunumuz giderilebilir. Öte yandan staj yapan öğrencilere ödenen maaşlar çalışan sayısına göre yüzde 15 ila yüzde 30 arasında. Bu maaşlar da devlet teşviği ile asgari ücret seviyesine çıkarılırsa talep artacaktır. Yine kiraların ve SGK primlerinin yüksekliği esnafın belini büküyor. Kazandığımızı kiraya ve SGK’ya veriyoruz. Bunlarla ilgili de yasal düzenlemeler yapılmalı. Ayrıca esnafa verilen 7200 gün prim sözü de yerine getirilmelidir” diye konuştu.

‘SORUN BÜYÜMEDEN ÇÖZÜLMELİ’

Uzun yıllar esnaflık yaptığını hatırlatan CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız da sektör fark etmeksizin esnafların sorun ve taleplerinin hemen hemen aynı olduğunu belirterek, şunları söyledi:

“Esnafımız kendilerine verilen 7200 prim gün sözünün yerine getirilmesini ivedilikle bekliyor. 9 bin prim gün sayısındaki haksızlık giderilmeli ve esnafın prim gün sayısı seçimden önce söz verildiği gibi 7200 gün olmalıdır. Yine yüksek kiralar ve her gün artan maliyetler esnafımızın başlıca şikayetlerinden. Oto tamirci esnafının çırak bulamaması ileride büyük sorunlara yol açacaktır. Bu nedenle şimdiden önlemler alınmalı, meslek liseleri teşvik edilerek staj yapan öğrencilere ödenen maaşlar asgari ücret seviyesine çekilmelidir. Oto tamir sektöründen çok sayıda insan ekmek yiyor. Çırak ve yetişmiş eleman sorunu çözülmezse oldukça büyük bir sektör krize girecektir.”