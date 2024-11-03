Bursa​'da 00.30 sularında otobanda feci bir kaza​ meydana geldi. İhlas Haber Ajansı'nın haberine göre, otobanda İzmir istikametine seyir halinde olan Şeref G. idaresindeki şehirler arası yolcu taşıyan otobüs​, yolun karşısına geçmek isteyen ve yaşlı kadına çarptı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri, başka bir kaza olmaması adına yolda güvenlik tedbirleri alırken sağlık ekipleri ağır yaralanan kadına ilk müdahalesini gerçekleştirdi.

TALİHSİZ KADIN HAYATINI KAYBETTİ

Kazada ağır yaralanan ve kimliği henüz tespit edilemeyen yaşlı kadın​, Bursa Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaralı kadın kurtarılamadı.

Otobüs sürücüsü Şeref G. ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Polis olayla ilgili tahkikat başlattı.