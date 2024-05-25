Bodrum maçı sonrası açıklamalarda bulunan Ahlatcı Çorum FK Yardımcı Antrenörü Ziya Akçeken; 'Oyuncularımızın hepsiyle gurur duyuyoruz' dedi

Takımın bunun üzerine aynı başarıyı devam ettirdiğini anlatan Akçeken, şöyle konuştu: