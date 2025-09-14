10 Eylül 2024’te hayatını kaybeden Çorumlu halk ozanı Meftuni Topçu, aramızdan ayrılışının birinci yılında Ankara’da düzenlenecek özel bir gecede anılacak.
Anma programı, 17 Eylül Çarşamba günü saat 17.00’de Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezinde gerçekleştirilecek. Etkinlik, Ozan-Der, An-Der, ÇKS Toy-Der, Aşık Veysel Derneği, Türkmen Ozanlar Derneği, Çorum Hitit Dernekleri Federasyonu ve Ankara Kuşsaray Dayanışma Derneğinin katkılarıyla düzenlenecek.
Geceye Ozan Meftuni’nin sanatçı dostlarından Dertli Divani, Aşık Gülabi, Lütfü Gültekin, Emre Gültekin, Malabika Brahma, Eren Üren, Hüsnü İyidoğan, Sezer Aslan, Ozan Sefil, Aşık Arabali, Erdoğan Çördük, Mehmet Kundak, Efdal Petek ve eşi Güzin Şeker Topçu katılacak.
Konser, halka açık ve ücretsiz olarak gerçekleştirilecek.