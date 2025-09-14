Milli Eğitim Bakanlığının "Yeşil Vatan-Benim Okulum Geleceğe Çare" projesi kapsamında “Ağaç Bakımı ve Sulama Etkinlikleri” düzenlendi.

Şehit Mustafa Solak Anadolu İmam Hatip Lisesi öğretmen ve öğrencileri tarafından Celil Kırı mevkiinde düzenlenen programa Şube Müdürü Hasan Doğan da katıldı.

Etkinlikle ilgili verilen bilgide, “Gelecek nesillere daha yeşil bir çevre bırakmak, çevre bilincini güçlendirmek ve doğaya sahip çıkmak amacıyla gerçekleştirilen etkinlikte öğrencilerimiz büyük bir özveri gösterdi.

Etkinliğe katkı sunan Çorum Belediyemize ve emeği geçen tüm öğretmen, öğrencilerimize teşekkür ediyoruz” denildi.