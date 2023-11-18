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Ahlatcı Çorum FK milli ara nedeni ile hazırlıklarını dün yaptığı çift antrenman ile sürdürdü.

Kırmızı siyahlı takım dün sabah kondisyon akşam ise kondisyon salonunda kuvvet ve dayanıklılık çalışması yaptı.

Teknik Direktör Serkan Özbalta yönetimindeki çalışmaya sakatlıkları devam eden Sadık Arda, Ali Türkan ve Ahmet İlhan katılmadı.

Sakatlıktan yeni çıkan Atakan Cangöz ve Gökhan Karadeniz takımdan ayrı olarak düz koşu yaparken sakatlığı geçen Berkay Can takımla birlikte çalıştı.

Üç günlük izinde yurt dışına giden futbolculara verilen bir günlük ekstra izinde bitti ve tüm futbolcuların katıldığı çalışma öncesinde Teknik Direktör Serkan Özbalta futbolcularla bir toplantı yaparak milli arayı en güzel şekilde geçirmek için tüm futbolculardan çalışmalarda tam konsantrasyon ile katılmalarını istedi.

Sabah saat 10’da tesis sahasında yapılan kuvvet ve yükleme koşuları ile oldukça ağır bir çalışma yaptıran Teknik Heyet akşam ise saat 17’de tesis kondisyon salonunda takımı ikiye ayırarak iki grup halinde kuvvet ve dayanıklılık hareketleri yaptırdı.

Kırmızı siyahlı takım hazırlıklarını bugün yapacağı çalışma ile sürdürecek.