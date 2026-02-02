İç Anadolu Birliği, Türk Dünyası Akademisyenler ve Bürokratlar Birliği ile Dünya Muhabirler Birliği Türkiye Başkanlığı tarafından düzenlenen “Yılın Bilim İnsanları Onur Kariyer Ödülleri” töreni, Ankara’da yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Mamak Belediye Başkanı hemşehrimiz Veli Gündüz Şahin’in ev sahipliğinde Mamak Belediyesi Muhsin Ertuğrul Salonu’nda düzenlenen törene çok sayıda sivil toplum kuruluşu başkanı, siyasi parti temsilcileri, muhtarlar, akademisyenler ve bürokratlar katıldı.

Akademik başarıların ve kamu hizmetinde üstün gayret gösteren isimlerin ödüllendirildiği törende, bilim dünyasına katkı sunan isimler onurlandırıldı.

Törende Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi, aynı zamanda Anahtar Partisi Genel Başkan Yardımcısı olan hemşehrimiz Prof. Dr. Özcan Güngör de ‘Yılın Bilim İnsanı Kariyer Onur Ödülü’ne layık görüldü.

Programın ardından davetliler, kültürel bir etkinlikle keyifli anlar yaşadı.