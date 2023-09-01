Tahmini Okuma Süresi: dakika

Ziraat Odası Başkanı Adem Özdemir, 2024 yılı Çiftçi Kayıt Sistemi'nin (ÇKS) başladığını belirterek, yapılacak tüm desteklerden yararlanmak için ÇKS'nin önemli olduğuna işaret etti.

1 Eylül 2023 itibariyle başlayan kayıt sürecinin 2 Ocak 2024 tarihine kadar devam edeceğini açıklayan Ziraat Odası Başkanı Adem Özdemir, tüm çiftçilerin bağlı bulundukları Ziraat Odaları'na kayıt müracaatlarını yaptırmaları gerektiğini ifade etti.

Çorum Ziraat Odası Başkanı Adem Özdemir, konuyla ilgili yaptığı basın açıklamasında şunları dile getirdi; "2024 yılı Çiftçi Kayıt sistemi başvuruları 01.09.2023 tarihi itibariyle açılmıştır. 2024 üretim yılı Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) başvuruları 1 Eylül 2023 Cuma günü başlamıştır. Başvurular 2 Ocak 2024 tarihine kadar devam edecek.

Gübre, mazot, yem bitkileri vb. tarımsal destekleme ödemelerinden faydalanmak için mutlaka ÇKS kaydı gerekli olduğundan dolayı, tüm çiftçilerimizin; 01.09.2023 ile 02.01.2024 tarihleri içerisinde bağlı bulundukları Ziraat Odalarından 2024 üretim yılı ÇKS başvurularını yapmaları gerekmektedir."