Çorum Ziraat Odası Başkanı Adem Özdemir, çiftçilere ziraat odasına olan ödenmeyen aidat borçları konusunda uyarıda bulundu.

Özdemir yaptığı açıklamada şu bilgileri paylaştı:

Sevgili çiftçilerimiz; bilindiği üzere ‘Bazı Alacakların Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair 7740 Sayılı 12 Mart 2023 tarih 32130 sayılı kanun Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

7740 Sayılı Kanun’un 10. Maddesi 19.Fıkrası ile çiftçilerimizin ziraat odamıza olan ödenmeyen aidat borçları kanun kapsamına girdiğinden 31 Mayıs 2023 tarihine odamıza ödeme talebinde bulunmaları halinde faiz, gecikme zammı gibi diğer fer’i alacaklarından vazgeçileceği sadece geçmiş yıllara ait aidatların alınacağını tüm çiftçilerimize duyurulur."