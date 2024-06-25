Belediye İskilipspor’un milli güreşcisi Özdenur Özmez U 17 Avrupa Şampiyonası için Sırbistan’da.

24-30 Haziran tarihleri arasında Sırbistan’da yapılacak olan Avrupa Şampiyonasında kadın milli takımı yarın mindere çıkacak.

Kadın milli takımında 61 kiloda Özdenur Özmez bu yıl ikinci Avrupa Şampiyonluğu için mücadele edecek.

Henüz 15 yaşında olan ve Mayıs ayı içerisinde Yunanistan’da yapılan U 15 Avrupa Kadınlar Güreş Şampiyonasında milli mayoyu giyen Özdenur Özmez bu kategoride finalde Letonyalı rakibini nefes kesen bir mücadele sonunda 8-7 yenerek Avrupa Şampiyonluğunu kazanmıştı.

Belediye İskilipspor güreş antrenörü Adem Uysal, Özdenur Özmez’in kendinden büyük rakipleri ile mücadele edeceği Avrupa Şampiyonasında da kürsüye çıkmak için mücadele edeceğini belirterek tüm milli takıma başarılar diledi.