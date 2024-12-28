Ankara’da yapılan Liseli Gençler Bowling grup birinciliğinde Özejder Sosyal Bilimler Lisesi bayan takımı birinci olarak finallere gitmeye hak kazandı.

Özejder Sosyal Bilimler Lisesi İdareci Ahmet İlhan antrenör Ferhat Armutcu yönetiminde Yağmur Çeten, Ravza Gülsüm Kızılcanlı, Ecrinsu Veldet, Aybüke Ecem Maraş, Ceylin Erdoğmuş ve Zümra Eren’li kadrosu ile grup maçlarını ikinci olarak tamamladı.

Dört takımın sıralama maçları sonunda ise Kahramanmaraş okulunun önünde birinci olarak Samsun’da yapılacak Türkiye Şampiyonasında mücadele etmeye hak kazandı.