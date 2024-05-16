Çorum Özel Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Gökhan Bilgili, İşletme Müdürü Türker Cengiz ve Kalite Direktörü Kerim Kumral, Çorum'da kamp yapan Ampute Futbol Milli Takımı'nın Çorum F.K. Tesislerinde yaptığı antrenmanını ziyaret etti.

Ampute Futbol Milli Takımı Teknik Direktörü İsmail Temiz ve futbolcularla bir araya gelen Hastane Yönetimi, Milli Takım heyetine antrenman öncesi tatlı ve çiçek ikram etti ve 1-8 Haziran 2024 tarihinde Fransa'da gerçekleşecek olan Avrupa Şampiyonasında başarılar diledi.

Başhekim Bilgili " Katıldıkları her şampiyonada şampiyon olan veya dereceye giren, son olarak 2022 yılında Dünya Şampiyonasında Şampiyon olan, 2017 ve 2021 yıllarında da Avrupa Şampiyonu olan Ampute Futbol Milli Takımı hepimizi gururlandırmaktadır. Ülkemizi çok başarılı bir şekilde temsil etmektedir. Biz de Çorum Özel Hastanesi olarak engel tanımayan tüm engelli kardeşlerimizin yanındayız. Haziran ayındaki Avrupa Şampiyonasında Ampute Futbol Milli Takımımızın yine şampiyon olacağına inancımız tam, Ampute Futbol Milli Takımımıza güveniyoruz" dedi.

Ampute Futbol Milli Takımı Teknik heyeti ve futbolcuları ile bir süre sohbet eden hastane yönetimi antrenmanı da izledi ve tüm heyete başarılar diledi.