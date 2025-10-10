Çorum İl Genel Meclisi’nde, İl Özel İdaresi Yapı Kontrol Müdürlüğü tarafından verilen yapı ruhsatlarında bazı firmalardan 2025 yılında ücret alınmadığı iddiası gündeme geldi.

Ruhsat ücretleriyle ilgili Eylül ayındaki meclis toplantısında AK Parti, CHP ve MHP’li üyelerden oluşan Plan ve Bütçe Komisyonu ile AR-GE Komisyonu yapı ruhsatı ve hizmet bedelleri ile ilgili detaylı bilgi istedi.

CHP VE MHP ŞERH DÜŞTÜ

Yapılan çalışma neticesinde İl Özel İdare’nin meclisin kararına uymayarak bazı firmalara hizmet bedellerini ödemeden yapı ruhsatı verildiği görüldü. Söz konusu rapor sonrası hem CHP hem de MHP’li üyeler şerh düşerek, ilgili komisyonlardan rapor hazırlanmasını istedi.

İL ÖZEL İDARESİ 5,6 MİLYON LİRA ZARARA UĞRATILDI

Ekim ayındaki toplantıda Plan ve Bütçe Komisyonu ile Araştırma Geliştirme Komisyonu’nun hazırladığı rapora göre, toplam 5 milyon 657 bin 229 TL tutarındaki yapı ruhsatı bedelinin tahsil edilmeden ruhsat verildiğinin tespit edildiği açıklandı.

94 RUHSAT İNCELENDİ

İl Genel Meclisi toplantısında konuşan Yapı Kontrol Müdürü Burak Çağlar, 2025 yılı hizmet tarifesine göre, 94 adet yapı ruhsatı başvurusunun incelendiğini belirterek, bu başvurulardan 65’inin ücret muafiyeti kapsamında, 29’unun ise ücretli olması gerektiğini ifade etti.

ÇAĞLAR: BU DURUM BİR KARGAŞADAN YAŞANIYOR

Çağlar, “Ticari yapılar grubunda 22 başvuru bulunuyor. Bu dosyaların 4’ünde yapı ruhsatı hizmet bedeli alınmadığı, tahsil edilmeyen toplam miktarın 4 milyon 30 bin 384 TL olduğu tespit edilmiştir. Tahsis edilen tutar ise 3 milyon 189 bin 210 TL’dir. Bu durum bir kargaşadan yaşanıyor. Yapı ruhsatı hizmet bedeli alınmayan ticari yapılarda ise 4 firmadan alınmadı. Toplam miktarı 4 milyon 30 bin lira olduğu tespit edilmiştir” dedi.

UYSAL: NEDEN ÜCRET ALINMADI?

CHP Grup Başkanvekili Veli Uysal, 4 firmadan bedel alınmadığına dikkat çekerek, “Bu firmalardan neden ücret alınmadı, hesaplama hatası mı yapıldı?” diye sordu.

ER'DEN VALİLİĞE ÇAĞRI:

CHP İl Genel Meclis Üyesi Ümit Er ise Valiliğe çağrıda bulunarak, “Yaklaşık 5 milyon liralık kamu zararının tahsil edilmesi ve sorumlular hakkında gerekli işlemlerin yapılmasını bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

TEMUR: İDARENİN İHMALİ

İl Genel Meclisi Başkanı Muhammed Fatih Temur ise idari bir ihmalin söz konusu olabileceğini belirterek, “Burada bir meclis kararının uygulanmadığı söz konusu. Rapor sonucunda ortaya çıkan bu durumun sehven yapılmış bir hata olduğu düşünülüyor. Ancak kasıtlı bir ihmal varsa bunun da gereği yapılacak. Ruhsat bedellerinin tahsili için gerekli süreç başlatıldı” diye konuştu.

RECEP CIPLAK HENÜZ AÇIKLAMA YAPMADI

Konuyla ilgili İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Recep Cıplak ise henüz bir açıklama yapmadı.