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FATİH BATTAR

Çorum merkeze bağlı Kalehisar köyü sakinleri, Koparan ile Kalehisar köyü arasında bulunan yolun yapılmamasını protesto etti.

5 kilometrelik yolun ödenek yokluğu gerekçe gösterilerek sadece 2 kilometrelik kısmımın yapılması, köy halkını isyan ettirdi. Tepki gösten köylüler, Özel İdare ekiplerinin yolunu kesti.

Yolun sadece bir kısmının yapıldığını belirten köy sakinleri, seçim döneminde iktidar partisi ile milletvekili adaylarının yolun tamamının yapılacağına dair söz verdiğini, şimdi ise yolun yarısının yapıldığını dile getirdi.

Köy Muhtarı Resul Uysal da vatandaşların tepkisine destek vererek haksızlığın giderilmesini, yolların komple yapılmasını talep etti.