AYLİN GÜNEŞ ÇINAR-HAVVA SEVİNTİ

İl Genel Meclisi Ağustos ayı ikinci oturumu bugün gerçekleştirildi.

Meclis Başkanı Muhammed Fatih Temur başkanlığında gerçekleşen oturum açılış yoklaması ile başladı.

Açılış yoklamasının ardından bir önceki toplantıya ait tutanak özeti okundu.

Toplantının gündem dışı bölümünde söz alan MHP Grup Başkanvekili Selim Dölcü, Özel İdare’deki greyderlerin çoğunun bozuk olduğunu söyledi.

SELİM DÖLCÜ: HARCANMASI GEREKENLER VARSA ACIMAYALIM

Geçen ay greyder taleplerinin olduğunu fakat bozuk olduğu için temin edemediklerini dile getiren Selim Dölcü, “Osmancık da 4 greyder var 3 ü bozuk ne zamandan beri 2020 den beri yani biz devlet olarak bir greyderi tamir etme yetkimiz görevimiz, uçuyoruz İHA’mız var SİHA’mız var ama bir parça temin edemiyorsak bunu yukardakiler duyarsa kafamızı gözümüzü kırar. Kimse bir şey demiyor. Eğer greyder şoföründe problem varsa gereğini yapalım. Destek vermesi gerekiyorsa greyder şoförüne destek verelim. Müdür harcanması gerekiyorsa, genel sekreter harcanması gerekiyorsa asla acımayalım. 4 tane greyderi falan tutamıyorsak yapmayın. Herkes işini yapsın” dedi.

RUHSATSIZ GES KURAN FİRMA GÜNDEME GELDİ

Toplantıda Çorum’da ruhsat almadan GES işleten bir firmaya verilen ceza da gündeme geldi.

Konunun takipçisi olacağını ve meselenin vicdanı bir mesele olduğunu ifade eden Dölcü, “Nisan ayında biliyorsunuz GES’ler geldi. Dedim ki burada bir sıkıntı var. Bu GES’ler, barajlar yapılmıştır. Birçok insan karşı çıkmıştır ama yapılması gerekiyordur. Devletin hakkı zayi olmadı. Devlette duygusallık olmaz, devlet akılla yönetilir. Bizde bu hatayı tespit ettiğimiz günden itibaren bu saatten sonra bizim mutlaka buna bir pozisyon almamız gerekiyor. Özellikle bunu ben takip edeceğim. Bu vicdandır. Bizim de GES’imiz var bölge itibariyle kuraklığı çekiyorsak güneşi bulup alıyorsak biz de GES’den yararlanalım başkanım. Bunu değer haline getirelim. 2 tane 3 tane firmanın adını saklayarak yapılmış iş sünger çekerek bu kadar 37 tane millet meclis üyesinin niye zan altında bırakıyorsunuz. Sizin kulağınıza gelmedi mi?” diye konuştu.

TEMUR: KİM GÖRMEZDEN GELİYORSA GÖREVİNİ KÖTÜYE KULLANMIŞTIR

Dölcü’nün konuşması üzerine açıklama yapan Meclis Başkanı Muhammed Fatih Temur, “Ana sorumluluk genel sekreterlik ve altında çalışan müdürlerde. Doğrudur. Ancak biz bunu meclis olarak, araştırma önergesi olarak bir önerge hazırlayalım. Bir işletmeye ceza yazılması gerekiyorsa ve bunu herhangi bir memur, herhangi bir müdür , genel sekreter veya başka biri bunu görmezden geliyorsa bu alenen görevi kötüye kullanmaktır. İnsanların aklına başka bir şey getirmekten başka hiçbir şeye yaramaz. Buna biz müsaade edemeyiz etmeyiz de zaten” ifadelerini kullandı.

AKGÜL: MUHTARLARA KARŞI PİNOKYO GİBİ BURNUMUZ UZAMAYA BAŞLADI

CHP Grup Başkanvekili Sadettin Akgül de performans programında Dodurga’nın 12 kalemden sadece 1 tanesinin gerçekleştiğini vurgulayarak, “2023 bütçesinden 2024 performans çalışma programını hazırladık geçen dönem. Bu programda Dodurga’dan 12 kalem vardı. Sadece 1 tanesi gerçekleşti. Bu program bu sene çok gecikti. İhale yapılmadı, maliyet arttı denildi. Bu maliyetten mi gerçekleşmedi, ihaleye giren mi olmadı. Neden olmadı. Bizde muhtarlara karşı mahcup oluyoruz. Pinokyo gibi burnumuz uzamaya başladı. Açıklama yapılırsa çok iyi olur” şeklinde konuştu.

Temur da önümüzdeki toplantıda konuyla ilgili müdürlerin açıklama yapacağını söyledi.